Лавров: Те, кто считает ракетные планы Ирана дестабилизирующими, должны предъявить аргументы

Претензии в адрес Ирана в контексте его ракетной программы нуждаются в обосновании, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Если есть интерес обсуждать ракетную программу, - пожалуйста. Те, кто считает ракетные планы Ирана дестабилизирующими, должны предъявить какие-то аргументы", - сказал С.Лавров в интервью для программы "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Так министр прокомментировал планы США и европейской "тройки" обсуждать в недавно созданной рабочей группе иранскую ракетную программу, а также соблюдение прав человека в стране и влияние Тегерана на конфликты в регионе.

"Мне кажется, за этими действиями США просматривается откровенно дискриминационный, предвзятый, неоправданно придирчивый подход", - подчеркнул С.Лавров.

"Иран далеко не единственная страна, которая развивает программу баллистических ракет. Есть и другие страны в регионе с такими программами. Надо смотреть в комплексе", - отметил он.

По мнению министра, "едва ли оправдано смешивать ядерные дела с правами человека и ставить на повестку дня вопрос о том, что Иран должен прекратить делать те или иные шаги в регионе".

"Иран влиятельная страна, как и другие страны, с которыми он соседствует - и Саудовская Аравия, и даже относительно маленький Катар имеют свои интересы, свои международные дела в регионе", - добавил он.

Глава российского МИД напомнил, что Москва неоднократно предлагала альтернативу: начать "наводить мосты" между арабскими странами Персидского залива и Ираном по примеру "Хельсинского процесса". Он пояснил, что начать можно было бы с конференции по укреплению доверия и безопасности в районе Персидского залива с участием арабов и Ирана, с привлечением пяти постоянных членов СБ ООН, Европейского союза, ООН и Лиги арабских государств.

"Потом можно проводить какие-либо совместные мероприятия, посещения военных объектов, приглашать на учения друг друга", - предположил министр.

Он добавил, что российская сторона будет "продолжать продвигать эту инициативу, естественно, при понимании, что все заинтересованные стороны будут готовы на такую конференцию".