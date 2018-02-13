Генсек НАТО приветствует интерес Турции к европейским ЗРК SAMP-T

В НАТО приветствуют интерес Турции к франко-итальянским ЗРК SAMP-T, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Я могу сказать, что мы приветствуем, что Турция также начала диалог с двумя союзниками по НАТО - Францией и Италией - по возможной инвестиции в другой тип системы ПВО", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пояснив, что речь идет о системе SAMP-T.
Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего, есть ли у генсека подробные данные о соглашении по поставкам российских систем противовоздушной обороны С-400 Турции.
"В том, что касается С-400, я считаю, что предоставление детальной информации о статусе этой сделки - задача Турции", - отметил Й.Столтенберг.
Ранее в феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post сообщил, что Россия планирует начать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Турции в 2019 году.
"Да, мы подписали контракт с Турцией. Мы уже начали производство и должны начать поставки в 2019 году", - сказал он.
С.Чемезов заявил, что С-400 - оборонительные системы. "Мы можем продать это американцам, если они захотят", - сказал глава "Ростеха".
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Две системы С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии.
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