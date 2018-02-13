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Регион 13.02.2018 18:16

Генсек НАТО приветствует интерес Турции к европейским ЗРК SAMP-T

В НАТО приветствуют интерес Турции к франко-итальянским ЗРК SAMP-T, заявил во вторник генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Я могу сказать, что мы приветствуем, что Турция также начала диалог с двумя союзниками по НАТО - Францией и Италией - по возможной инвестиции в другой тип системы ПВО", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе, пояснив, что речь идет о системе SAMP-T.

Так он ответил на вопрос журналиста, спросившего, есть ли у генсека подробные данные о соглашении по поставкам российских систем противовоздушной обороны С-400 Турции.

"В том, что касается С-400, я считаю, что предоставление детальной информации о статусе этой сделки - задача Турции", - отметил Й.Столтенберг.

Ранее в феврале глава "Ростеха" Сергей Чемезов в интервью газете Washington Post сообщил, что Россия планирует начать поставки систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400 Турции в 2019 году.

"Да, мы подписали контракт с Турцией. Мы уже начали производство и должны начать поставки в 2019 году", - сказал он.

С.Чемезов заявил, что С-400 - оборонительные системы. "Мы можем продать это американцам, если они захотят", - сказал глава "Ростеха".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Две системы С-400 обеспечивают оборону российских баз Хмеймим и Тартус в Сирии.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ТУРЦИЯ, ПВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]