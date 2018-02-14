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ТЭК 14.02.2018 17:35

Новак: у России нет задачи бежать первой на рынке нефти

Перед Россией не стоит задача бежать самой первой на мировом рынке нефти, сказал глава Минэнерго страны Александр Новак, комментируя прогнозы о том, что в 2018 году США может занять первое место по добыче нефти в мире.

"Вы так сильно следите, кто кого обгонит, у нас нет задачи, кто первый прибежит", - сказал он журналистам.

"Мы занимаем определенную долю свою на рынке. Мы спокойно относимся к энергетической политике США", - отметил министр.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, РЫНОК, МЕСТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]