Новак: у России нет задачи бежать первой на рынке нефти

Перед Россией не стоит задача бежать самой первой на мировом рынке нефти, сказал глава Минэнерго страны Александр Новак, комментируя прогнозы о том, что в 2018 году США может занять первое место по добыче нефти в мире.

"Вы так сильно следите, кто кого обгонит, у нас нет задачи, кто первый прибежит", - сказал он журналистам.

"Мы занимаем определенную долю свою на рынке. Мы спокойно относимся к энергетической политике США", - отметил министр.