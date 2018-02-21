В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ, официальное решение ожидается 26 февраля

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал в среду продление санкций ЕС в связи с украинской ситуацией в отношении физических и юридических лиц России, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский источник.

"Coreper дал сегодня "зеленый свет" продлению индивидуальных санкций в отношении российских лиц и организаций. Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Они продлены на шесть месяцев до 15 сентября. В нынешнем списке нет никаких изменений ни по физическим, ни по юридическим лицам", - сказал собеседник агентства.

"Официальное решение о продлении будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 26 февраля", - добавил источник.