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Дальнее зарубежье 21.02.2018 19:16

В ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против РФ, официальное решение ожидается 26 февраля

Комитет постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper) согласовал в среду продление санкций ЕС в связи с украинской ситуацией в отношении физических и юридических лиц России, сообщил "Интерфаксу" в Брюсселе европейский источник.

"Coreper дал сегодня "зеленый свет" продлению индивидуальных санкций в отношении российских лиц и организаций. Речь идет о санкциях, истекающих 15 марта. Они продлены на шесть месяцев до 15 сентября. В нынешнем списке нет никаких изменений ни по физическим, ни по юридическим лицам", - сказал собеседник агентства.

"Официальное решение о продлении будет принято на заседании Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, 26 февраля", - добавил источник.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]