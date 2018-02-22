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Туризм 22.02.2018 16:57

Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж в январе 2018г, сократилось на 3%

Турпоток в Азербайджан из стран СНГ в январе 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 6,9% - до 67,3 тыс. человек, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

«В январе 2018 года турпоток в Азербайджан из стран СНГ по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 6,9% - до 67,3 тыс. человек, из стран ЕС – на 7% - до 5,8 тыс. человек уменьшилось », - отметили в Госкомстате.

При этом 70% туристов составили мужчины, 30% - женщины.

По данным статистики, в январе 2018 года турпоток в Азербайджан по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 16,4% - до 186,2 тыс. человек.

«Удельный вес туристов из РФ составил 30,7%, из Грузии – 24,5%, Турции – 13%, Ирана – 7,2%, , ОАЭ – 4,4%»,- отмечается в сообщении.

За отчетный период 2018 года 62% туристов прибыли в Азербайджан посредством автомобильного и железнодорожного транспортов, 37,3% - воздушным транспортом, 0,7% - водным транспортом.

По данным статистики, число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в январе 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года сократилось на 3% - до 299,3 тыс. человек. При этом 32,6% выезжали в Грузию, 23,8% - в Иран, 23,4% - в Россию, 12,5% - в Турцию, 1,9% - в Украину.

«78,3% граждан Азербайджана в январе 2018 году выезжали за рубеж по железной дороге и автотранспортом, 20,8% - воздушным транспортом, 0,9% - водным транспортом», - подчеркнули в Госкомстате.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРИЗМ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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