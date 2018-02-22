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СНГ 22.02.2018 20:04

Совет ЕС продлит 26 февраля индивидуальные санкции в отношении России

Совет ЕС по иностранным делам 26 февраля утвердит продление индивидуальных санкций Евросоюза против российских физических и юридических лиц, заявил журналистам в четверг в Брюсселе высокопоставленный европейский чиновник на условиях анонимности.

"Да, такое решение будет принято на заседании совета", - сказал собеседник журналистов.

Ранее европейский источник сообщил "Интерфаксу", что Совет ЕС рассмотрит этот вопрос 26 февраля.

По его словам, продление состоится на 6 месяцев, очередной срок действия с 15 марта до 15 сентября. Он сообщил, что изменения в санкционном списке не предусмотрены ни по персоналиям, ни по организациям.

Утверждение продления состоится без обсуждения.

Накануне комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал вопрос об очередном продлении санкций.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]