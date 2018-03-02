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ТЭК 02.03.2018 16:32

Еврокомиссия проинформирована украинской стороной о ситуации с транзитом российского газа - представитель ЕК

Еврокомиссия осведомлена о чрезвычайной ситуации в системе транзита российского газа через Украину, заявила официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен в пятницу на брифинге в Брюсселе.

"Мы принимаем к сведению беспокойство наших украинских партнеров, и мы очень серьезно относимся к этой обеспокоенности. Мы готовы работать с украинским правительством", - сказала пресс-секретарь.

Вместе с тем она подтвердила, что эта ситуация пока не отражается на европейских потребителях российского газа.

"Согласно информации, которой мы располагаем на данный момент, газ в Европейском союзе циркулирует нормально и стабильно. Мы очень внимательно следим за этой ситуацией", - заверила представитель Еврокомиссии.

Она добавила, что запасы газа в хранилищах Украины в настоящее время близки к 10 млрд куб. м, и это, по ее словам, хороший показатель. "Пока нет аномалий", - сказала А.-К.Итконен.

Пресс-секретарь также сообщила, что накануне к заместителю председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марошу Шефчовичу обратился глава МИД Украины Павел Климкин, "который попросил его активизировать консультации в связи с возможными трехсторонними переговорами с русскими и украинцами".

"И, как всегда, комиссия готова содействовать таким дискуссиям, когда будет запрос обеих сторон. Заместитель председателя (ЕК) Шефчович теперь обратится к украинскому и российскому министрам энергетики, чтобы обсудить этот вопрос", - сообщила А.-К.Итконен.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, ГАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]