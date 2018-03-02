Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0873 RUR   0.0299 GBR   2.3432 TRY   0.4461

Цена на нефть

    $/bbl WTI   60.99 Brent   63.83

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 5 Мар 17° 6 Мар 14°

Финансы 02.03.2018 17:45

Глава Банка Англии не боится, что криптовалюты придут на смену фунту

Биткойн и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала, - сказал он в ходе выступления на телеканале Bloomberg. - Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, как и к остальной финансовой системе".

М.Карни в прошлом неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд. По его словам, волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии, волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 году была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США.

Вместе с тем глава британского ЦБ вновь подчеркнул, что технология блокчейна, на которой основаны криптовалюты, является перспективной для многих сфер экономики.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЦБ, КРИПТОВАЛЮТЫ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Банк Англии повысил базовую процентную ставку впервые за 10 лет - до 0,5% Банк Англии договорился о повышении зарплат сотрудникам после забастовки Банку Англии грозит первая более чем за полвека забастовка сотрудников Банк Англии может потребовать от банкиров вернуть бонусы за 10 лет Банк Англии не будет рисковать восстановлением экономики страны - Карни Банк Англии не повысит ключевую ставку, пока безработица не опустится ниже 7% - глава ЦБ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]