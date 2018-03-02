Глава Банка Англии не боится, что криптовалюты придут на смену фунту

Биткойн и другие криптовалюты едва ли вытеснят фунт стерлингов или доллар, однако они представляют собой проблему для центробанков мира, заявил глава Банка Англии Марк Карни.

"Криптовалюты не являются ни платежным средством, ни инструментом для накопления капитала, - сказал он в ходе выступления на телеканале Bloomberg. - Пришло время применить к экосистеме криптоактивов те же стандарты, как и к остальной финансовой системе".

М.Карни в прошлом неоднократно призывал к ужесточению регулирования рынка цифровых валют, объем которого достигает почти $500 млрд. По его словам, волатильность курсов криптовалют подчеркивает отсутствие у них какой-либо ценности. Согласно оценке Банка Англии, волатильность курсов 10 крупнейших цифровых валют в 2017 году была в 25 раз выше, чем на фондовом рынке США.

Вместе с тем глава британского ЦБ вновь подчеркнул, что технология блокчейна, на которой основаны криптовалюты, является перспективной для многих сфер экономики.