Глава Минэнерго РФ Александр Новак заверил Еврокомиссара по энергетике Мароша Шефчовича, что транзиту российского газа в Европу через Украину до момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" ничто не угрожает, сообщил "Интерфаксу" вечером в субботу представитель Минэнерго.

А.Новак и М.Шефчович по телефону обсуждали вопрос о ситуации с поставками газа на Украину и в Европу после решения Стокгольмского арбитражного суда.

В ходе разговора еврокомиссар по энергетике передал обеспокоенности украинской стороны, возникшие по итогам Стокгольмского арбитража.

Глава российского Минэнерго со своей стороны заверил, что "транзит газа из России в Европу не находится под угрозой, транзит остается таким же надёжным, как и в прошлом", передает представитель российского ведомства.

"До момента расторжения контракта между "Газпромом" и "Нафтогазом" в судебном порядке транзиту газа через Украину ничто не угрожает", - добавил он.

Собеседники подтвердили готовность поддерживать тесный контакт.

Два арбитражных спора "Газпрома" с "Нафтогазом" длились в Стокгольмском арбитраже больше трех лет: суд о долгах за газ - с июня 2014 года по декабрь 2017 года, по контракту на транзит - с октября 2014 года по февраль 2018. На прошлой неделе суд вынес решение не в пользу российской компании. Он обязал "Газпром" доплатить "Нафтогазу Украины" $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

"Газпром" в пятницу заявил, что начинает процесс расторжения контракта с "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и на транзит российского газа в Европу через территорию Украины. При этом глава "Газпрома" пояснял, что вопрос о расторжении контракта был поднят после неоднозначного решения Стокгольмского арбитража.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам. Арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", - говорил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.