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06.03.2018 13:04

ЕС может обложить 25%-ной пошлиной ряд импортируемых из США товаров в ответ на действия Трампа

Евросоюз готовит меры в ответ на планы США о введении 25%-ной пошлины на ввоз стали в страну, планируя обложить таким же тарифом широкий круг поставляемых в ЕС американских товаров - от футболок до мотоциклов, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, ссылающегося на поступивший в его распоряжение документ Еврокомиссии, ответные пошлины могут коснуться потребительских и сельскохозяйственных товаров, а также стальной продукции и промышленных товаров, общий объем импорта которых оценивается в 2,8 млрд евро.

В понедельник Еврокомиссия обсуждала этот вопрос с представителями государств Евросоюза.

В списке американских товаров, импорт которых может быть обложен 25%-ной пошлиной, - потребительские товары, в том числе футболки, джинсы и косметика, мотоциклы и яхты, ежегодный объем поставок которых в ЕС оценивается в порядка 1 млрд.

Кроме того, в список входят сельхозтовары и переработанная сельскохозяйственная продукция: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква, а также бурбон и табачная продукция, совокупный импорт которой составляет около 951 млн евро.

Также ответные пошлины коснутся стали и других промышленных товаров, импорт которых оценивается в 854 млн евро.

Как сообщалось, на прошлой неделе Д.Трамп пообещал в скором времени подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. Помимо Евросоюза, протесты в связи с этим выразили Китай, Канада, Мексика и Бразилия.

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Тэги: ЕВРОПА, США, ПОШЛИНЫ, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]