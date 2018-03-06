ЕС может обложить 25%-ной пошлиной ряд импортируемых из США товаров в ответ на действия Трампа

Евросоюз готовит меры в ответ на планы США о введении 25%-ной пошлины на ввоз стали в страну, планируя обложить таким же тарифом широкий круг поставляемых в ЕС американских товаров - от футболок до мотоциклов, сообщает агентство Bloomberg.
По данным агентства, ссылающегося на поступивший в его распоряжение документ Еврокомиссии, ответные пошлины могут коснуться потребительских и сельскохозяйственных товаров, а также стальной продукции и промышленных товаров, общий объем импорта которых оценивается в 2,8 млрд евро.
В понедельник Еврокомиссия обсуждала этот вопрос с представителями государств Евросоюза.
В списке американских товаров, импорт которых может быть обложен 25%-ной пошлиной, - потребительские товары, в том числе футболки, джинсы и косметика, мотоциклы и яхты, ежегодный объем поставок которых в ЕС оценивается в порядка 1 млрд.
Кроме того, в список входят сельхозтовары и переработанная сельскохозяйственная продукция: рис, кукуруза, апельсиновый сок, клюква, а также бурбон и табачная продукция, совокупный импорт которой составляет около 951 млн евро.
Также ответные пошлины коснутся стали и других промышленных товаров, импорт которых оценивается в 854 млн евро.
Как сообщалось, на прошлой неделе Д.Трамп пообещал в скором времени подписать указ о пошлинах на сталь в размере 25%, на алюминий - 10%. Помимо Евросоюза, протесты в связи с этим выразили Китай, Канада, Мексика и Бразилия.
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