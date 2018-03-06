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Регион 06.03.2018 13:29

Все больше граждан Грузии пытается использовать безвизовый режим, чтобы остаться в Европе - посольство Германии

В Грузию с визитом прибыли представители министерств внутренних и иностранных дел Германии для обсуждения вопроса о злоупотреблении грузинскими гражданами безвизового режима при посещении стран Евросоюза, сообщает во вторник посольство Германии в Тбилиси.

"Возможностью безвизового передвижения в Шенгенской зоне с марта 2017 года воспользовались для краткосрочных визитов более 200 тысяч граждан Грузии, однако уже несколько месяцев все более растущее число граждан Грузии использует эту свободу для того, чтобы просить убежища в Германии, несмотря на то, что большинство из них получает отказ в предоставлении убежища", - говорится в сообщении посольства.

В нем отмечается, что по сравнению с периодом до либерализации визового режима, количество соискателей убежища из Грузии в Германии увеличилось втрое. Только в январе этого года более 700 граждан Грузии попросили убежище в Германии, однако почти все они получили отказ.

"Растущее количество нелегально находящихся в Германии лиц и необоснованных соискателей убежища вызывает озабоченность федерального правительства, поэтому необходимо быстрое и действенное реагирование. Правительство Германии уделяет особую важность партнерскому сотрудничеству с правительством Грузии, чтобы значительно снизилось злоупотребление безвизовым передвижением", - сообщает посольство Германии.

Среди мер, которые должны снизить миграцию из Грузии, по информации посольства, правительство Германии, в рамках правовых рамок, на несколько лет запрещает въезд в Шенгенскую зону всем тем лицам, которым отказали в предоставлении убежища.

Комментируя журналистам визит германской делегации, министр внутренних дел Грузии Гиоргий Гахария заявил, что грузинское правительство активно сотрудничает с германскими коллегами для предотвращения незаконной миграции.

"До конца недели наши представители посетят ряд стран Европы, и в ходе этого визита мы выработаем конкретные механизмы по предотвращению этих вызовов", - сказал министр.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВИЗЫ, ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]