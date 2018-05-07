МИД Азербайджана отмечает прогресс в переговорах с ЕС по новому соглашению о партнерстве

Заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев заявляет о прогрессе в переговорах по новому проекту соглашения о стратегическом партнерстве ЕС-Азербайджан.
«В процессе переговоров по новому соглашению между Европейским союзом и Азербайджаном наблюдается прогресс», - М.Мамедгулиев на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в Баку.
По его словам соглашение охватывает три основных направления - политическую безопасность, торговые и инвестиционные вопросы и различные секторальные темы.
М.Мамедгулиев подчеркнул, что учитывая тот факт, что отношения в сфере энергетики между Азербайджаном и ЕС на сегодняшний день находится на очень высоком уровне, стороны проявляют наибольший интерес развитию неэнергетического направления сотрудничества.
Кроме того, одним из вопросов, по которому ведутся переговоры, является упрощение визового режима «Данный шаг пойдет на пользу населению, как ЕС, так и Азербайджана. Народы наших стран станут ближе друг к другу», - сказал М.Мамедгулиев.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года. Стороны рассчитывают завершить переговоры в 2018 году.
Ф.Исазаде
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