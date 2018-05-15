МИД Ирана призвал судить власти Израиля международным судом за убийства палестинцев

Власти Израиля должны предстать перед международным судом за военные преступления после жестокой расправы над палестинцами на границе сектора Газа, заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.
"Убийство детей, женщин и беззащитных людей Палестины и оккупация палестинских земель стали главной стратегией сионистского режима за последние 70 лет", - говорится в заявлении Б.Гасеми, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.
Он призвал международное сообщество "незамедлительно предпринять шаги", чтобы привлечь лидеров Израиля к ответственности за военные преступления.
"Постоянные продолжающиеся преступления сионистов в Палестине - результат поддержки США", - подчеркнул иранский дипломат.
Ранее руководство Палестинской национальной администрации приняло решение подать иск в Международный уголовный суд, обвинив Израиль в военных преступлениях.
В минувший понедельник в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. На границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к открытию посольства, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли 59 палестинцев, более 1,2 тыс. человек получили ранения.
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