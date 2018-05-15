Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0275 GBR   2.3019 TRY   0.388

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.96 Brent   78.23

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 15° 25° Завтра 14° 26° 17 Май 16° 27° 18 Май 16° 26°

Дальнее зарубежье 15.05.2018 14:14

МИД Ирана призвал судить власти Израиля международным судом за убийства палестинцев

Власти Израиля должны предстать перед международным судом за военные преступления после жестокой расправы над палестинцами на границе сектора Газа, заявил во вторник официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми.

"Убийство детей, женщин и беззащитных людей Палестины и оккупация палестинских земель стали главной стратегией сионистского режима за последние 70 лет", - говорится в заявлении Б.Гасеми, опубликованном на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Он призвал международное сообщество "незамедлительно предпринять шаги", чтобы привлечь лидеров Израиля к ответственности за военные преступления.

"Постоянные продолжающиеся преступления сионистов в Палестине - результат поддержки США", - подчеркнул иранский дипломат.

Ранее руководство Палестинской национальной администрации приняло решение подать иск в Международный уголовный суд, обвинив Израиль в военных преступлениях.

В минувший понедельник в Иерусалиме открылось новое посольство США в Израиле. На границе сектора Газа прошли массовые протесты, приуроченные к открытию посольства, а также к годовщине основания Израиля. В ходе беспорядков погибли 59 палестинцев, более 1,2 тыс. человек получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, ИЗРАИЛЬ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Лавров Зарифу: знаем, что вы запланировали переговоры со всеми участниками СВПД, кроме США Зариф прибыл на переговоры в МИД РФ Могерини проведет встречу "европейской тройки" с Ираном 15 мая Глава МИД Ирана будет настаивать в Брюсселе на гарантиях соблюдения ядерной сделки после выхода из нее США - СМИ Глава МИД Ирана едет в КНР, РФ и ЕС обсуждать сохранение иранской ядерной сделки Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]