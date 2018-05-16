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СНГ 16.05.2018 15:16

НАТО стремится к диалогу с РФ и не хочет ни холодной войны, ни гонки вооружений - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит возможным выстраивание диалога с Россией, а также вновь отметил, что альянс не хочет ни новой холодной войны, ни новой гонки вооружения в отношениях с Москвой.

"Россия остается нашим соседом. Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Мы продолжим стремиться к диалогу с Россией, потому что ведение подобного диалога возможно, и в этом я убедился, когда еще был премьер-министром Норвегии (в период с 2005 по 2013 год - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг в интервью, опубликованном в среду во французской газете "Фигаро".

"Нужно улучшить наши отношения, а также нужно, даже если в настоящий момент это невозможно, принимая во внимание нынешнюю напряженность в отношениях, стремиться избегать инцидентов, которые могли бы привести к возникновению опасных ситуаций", - отметил он.

Между тем, генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс "пропорционально" реагирует на действия России. Он вновь обвинил Москву в "незаконном" присоединении Крыма, а также причастности к кибератакам.

"Москва показала стремление применять силу на Украине и незаконно аннексировала Крым. Она стоит за кибератаками и "гибридной" деятельностью, направленной на ослабление наших демократических институтов власти. НАТО отреагировала на это и дала пропорциальный ответ, усилив свою коллективную оборону", - добавил Й.Столтенберг.

Кроме того, он констатировал, что Москва усиливает позиции и проводит активную модернизацию вооруженных сил.

"Россия самоутверждается, значительно модернизирует вооруженные силы, в частности, ядерный потенциал", - сказал генсек НАТО.

14-15 мая Й.Столтенберг посетил Париж, где состоялся Североатлантический совет на уровне послов. Он принял участие в конференции Cyber Defence Pledge, а также встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром обороны Флоранс Парли и председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи. Кроме того, генсек НАТО выступил с докладом в парижской Военной школе.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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