НАТО стремится к диалогу с РФ и не хочет ни холодной войны, ни гонки вооружений - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что видит возможным выстраивание диалога с Россией, а также вновь отметил, что альянс не хочет ни новой холодной войны, ни новой гонки вооружения в отношениях с Москвой.

"Россия остается нашим соседом. Мы не хотим новой холодной войны или новой гонки вооружений. Мы продолжим стремиться к диалогу с Россией, потому что ведение подобного диалога возможно, и в этом я убедился, когда еще был премьер-министром Норвегии (в период с 2005 по 2013 год - ИФ)", - сказал Й.Столтенберг в интервью, опубликованном в среду во французской газете "Фигаро".

"Нужно улучшить наши отношения, а также нужно, даже если в настоящий момент это невозможно, принимая во внимание нынешнюю напряженность в отношениях, стремиться избегать инцидентов, которые могли бы привести к возникновению опасных ситуаций", - отметил он.

Между тем, генсек НАТО подчеркнул, что Североатлантический альянс "пропорционально" реагирует на действия России. Он вновь обвинил Москву в "незаконном" присоединении Крыма, а также причастности к кибератакам.

"Москва показала стремление применять силу на Украине и незаконно аннексировала Крым. Она стоит за кибератаками и "гибридной" деятельностью, направленной на ослабление наших демократических институтов власти. НАТО отреагировала на это и дала пропорциальный ответ, усилив свою коллективную оборону", - добавил Й.Столтенберг.

Кроме того, он констатировал, что Москва усиливает позиции и проводит активную модернизацию вооруженных сил.

"Россия самоутверждается, значительно модернизирует вооруженные силы, в частности, ядерный потенциал", - сказал генсек НАТО.

14-15 мая Й.Столтенберг посетил Париж, где состоялся Североатлантический совет на уровне послов. Он принял участие в конференции Cyber Defence Pledge, а также встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, министром обороны Флоранс Парли и председателем Национального собрания Франсуа де Рюжи. Кроме того, генсек НАТО выступил с докладом в парижской Военной школе.