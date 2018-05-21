Стремление к встрече с Ким Чен Ыном демонстрирует приверженность администрации Трампа дипломатии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что готовность администрации США провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном иллюстрирует стремление Вашингтона использовать исключительно дипломатический подход для решения различных проблем.

"Если кто-либо, особенно лидеры других стран, сомневаются в искренности или позиции президента (по Ирану - ИФ), то посмотрите на нашу дипломатию с Северной Кореей", - сказал М.Помпео, выступая в Вашингтоне.

"Наше стремление встретиться с Ким Чен Ыном подчеркивает приверженность администрации Трампа дипломатии, чтобы решать великие проблемы, даже с нашими противниками ", - отметил он.

При этом М.Помпео напомнил, что до начала контактов с КНДР США оказывали на эту страну очень сильное давление.

Ранее сообщалось, что переговоры президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре.