Стремление к встрече с Ким Чен Ыном демонстрирует приверженность администрации Трампа дипломатии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что готовность администрации США провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном иллюстрирует стремление Вашингтона использовать исключительно дипломатический подход для решения различных проблем.
"Если кто-либо, особенно лидеры других стран, сомневаются в искренности или позиции президента (по Ирану - ИФ), то посмотрите на нашу дипломатию с Северной Кореей", - сказал М.Помпео, выступая в Вашингтоне.
"Наше стремление встретиться с Ким Чен Ыном подчеркивает приверженность администрации Трампа дипломатии, чтобы решать великие проблемы, даже с нашими противниками ", - отметил он.
При этом М.Помпео напомнил, что до начала контактов с КНДР США оказывали на эту страну очень сильное давление.
Ранее сообщалось, что переговоры президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре.
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