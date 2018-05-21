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Дальнее зарубежье 21.05.2018 19:56

Стремление к встрече с Ким Чен Ыном демонстрирует приверженность администрации Трампа дипломатии - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник заявил, что готовность администрации США провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном иллюстрирует стремление Вашингтона использовать исключительно дипломатический подход для решения различных проблем.

"Если кто-либо, особенно лидеры других стран, сомневаются в искренности или позиции президента (по Ирану - ИФ), то посмотрите на нашу дипломатию с Северной Кореей", - сказал М.Помпео, выступая в Вашингтоне.

"Наше стремление встретиться с Ким Чен Ыном подчеркивает приверженность администрации Трампа дипломатии, чтобы решать великие проблемы, даже с нашими противниками ", - отметил он.

При этом М.Помпео напомнил, что до начала контактов с КНДР США оказывали на эту страну очень сильное давление.

Ранее сообщалось, что переговоры президента США Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына запланированы на 12 июня в Сингапуре.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]