В МИД РФ назвали лицемерным решение Вашингтона о санкциях в отношении госдолга Венесуэлы

Решение Вашингтона ввести санкции в отношении госдолга Венесуэлы лицемерно и нацелено на ухудшение жизни простых граждан этой страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Абсолютно лицемерным видится прозвучавшее из Вашингтона решение о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций. Стремясь якобы наказать отдельных политиков, принимаемый пакет мер нацелен на перекрытие каналов и источников внешнего финансирования, попросту провоцирует то самое ухудшение ситуации, о котором так много говорилось", - сказала М.Захарова на брифинге в среду.
"Все это нацелено на ухудшение условий жизни простых венесуэльцев", - добавила она.
Официальный представитель российского МИД отметила, что в Москве "будут анализировать, в какой мере новые санкции могут отразиться на реализации конкретных экономических проектов с этой страной".
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