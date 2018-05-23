Помпео готов помочь Армении получить у США грант на развитие школьного образования

Госсекретарь США Майк Помпео выразил готовность содействовать в восстановлении сотрудничества Армении с американским агентством Millennium Challenge Corporation ("Вызовы тысячелетия").

"Мы высоко ценим новую идею, связанную с корпорацией, которая направлена на развитие в Армении системы образования STEAM. Мы готовы содействовать сотрудничеству Армении и корпорации", - заявил М.Помпео в ответ на письмо Армянского национального комитета Америки (АНКА).

Как сообщает пресс-служба комитета, ранее руководитель АНКА Раффи Амбарян обратился к М.Помпео как к председателю совета Millennium Challenge с призывом содействовать в предоставлении Армении гранта в размере $140 млн, который будет направлен в общеобразовательные школы республики с целью развития образования в сфере науки, технологий, инженерии, искусства, математики (STEAM - Science, Technology, Engineering, Art, Math).

"Надеемся, что в этом году правительство Армении зафиксирует прогресс для соответствия стандартам корпорации "Вызовы тысячелетия", чтобы совет директоров смог рассмотреть кандидатуру Армении для ежегодного финансирования", - отметил М.Помпео.

Госсекретарь США также выразил "воодушевление" в связи "с мирными, конституционными политическими изменениями в Армении".

Предполагается, что грант будет предоставлен в течение пяти лет.

Программа Millennium Challenge в Армении стартовала в октябре 2006 года. В программе основным компонентом являлось восстановление оросительных систем, развитие сельского хозяйства, сокращение уровня бедности в сельской местности. Первоначально программа составляла $236 млн, однако ее существенный компонент по реконструкции сельских автодорог был заморожен в августе 2008 года. Причиной отказа в финансировании стали события 1 марта 2008 года - массовые беспорядки и гибель людей в ходе митинга оппозиции в связи с итогами президентских выборов в Армении.

В октябре 2011 года Millennium Challenge завершил свою пятилетнюю программу в Армении, вложив в развитие сельского хозяйства и восстановление оросительных систем около $177 млн.