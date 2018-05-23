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Регион 23.05.2018 13:45

Лавров обсудил по телефону с новым главой МИД Армении актуальные вопросы союзнического взаимодействия

Министры иностранных дел России и Армении Сергей Лавров и Зограб Мнацаканян обсудили по телефону подготовку к предстоящему 1 июня заседанию Совета глав правительств СНГ в Душанбе и к заседанию СМИД ОДКБ в Алма-Ате 11 июня, сообщает в среду российский МИД

Кроме того обсуждалась деятельность структур ЕврАзЭС и график двусторонних мероприятий, планируемые контакты по нагорно-карабахскому урегулированию по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, говорится в сообщении.

Актуальные вопросы союзнического взаимодействия были рассмотрены в развитие беседы президента России Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 14 мая с.г. в Сочи, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Согласно сообщению, С.Лавров "вновь, теперь уже в личной беседе, поздравил своего армянского коллегу с назначением на высокий государственный пост".

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИД, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]