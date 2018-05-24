Moody`s ожидает роста в 2018г банковского кредитования в Азербайджане

Международное рейтинговое агентство Moody`s ожидает роста в 2018 году спроса на кредиты в Азербайджане за счет улучшения операционной среды и восстановления экономического роста в стране.

"В целом, могу сказать, что операционная среда улучшилась, экономика возвращается к росту. Соответственно мы ожидаем роста спроса на кредиты. В розничном сегменте уже наблюдается такой рост. Видимо следующим будет малый и средний бизнес", - сказал аналитик агентства по финансовым институтам Петр Паклин в четверг в Баку на годовом саммите агентства по Азербайджану.

По его словам, агентство Moody`s не ожидает серьезных изменений в структуре фондирования банков в Азербайджане. "В структуре фондирования сегодня 70% - это клиентские средства, из которых свыше 70% - в иностранной валюте. Но в последнее время наблюдается конвертация депозитов в манаты. Это происходит за счет того, что клиенты видят довольно стабильный обменный курс (манат/доллар) и ставки по манатным депозитам более привлекательны, чем по долларовым. Мы думаем, что структура фондирования не изменится, и каких-то больших привлечений в инвалюте со стороны местных банков не ожидаем", - добавил он.

Как сообщалось ранее, после девальваций маната в 2015 году, в 2016-2017гг наблюдался спад кредитования. В частности, в 2016-2017гг кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций снизился с 21,1 млрд манатов до 11,3 млрд манатов на начало 2018 года. В первом квартале 2018 года кредитные вложения банков и небанковских кредитных организаций сократились на 0,8%. При этом розничное кредитование в первом квартале увеличилось на 0,6%.

Н.Аббасова