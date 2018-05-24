Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9904 RUR   0.0277 GBR   2.2726 TRY   0.3716

Цена на нефть

    $/bbl WTI   71.84 Brent   79.80

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 17° 31° Завтра 19° 32° 26 Май 16° 29° 27 Май 13° 20°

Регион 24.05.2018 13:30

Грузинский президент помиловал 143 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 143 заключенных, сообщил на брифинге председатель действующей при администрации президента комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его информации, места лишения свободы уже в четверг покинут 84 человека.

Он отметил, что также 59 заключенным сокращены сроки отбывания наказания.

Между тем, З.Коридзе напомнил, что президент ранее объявил мораторий на рассмотрение комиссией по помилованию дел лиц, осужденных за насильственные преступления, в связи с чем среди помилованных заключенных этой категории нет.

Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" в связи с рядом громких фактов повторных преступлений, которые совершили помилованные после освобождения, неоднократно подвергали критике Г.Маргвелашвили, обвиняя его и комиссию по помилованию в предвзятости.

В прошлом месяце в МВД Грузии указали на то, что совершивший жестокое убийство 25-летней женщины в Тбилиси мужчина ранее был помилован президентом.

При этом и оппозиция неоднократно критиковала президента, в частности, из-за того, что он не использует свое право помиловать заключенных в отношении представителей бывших властей, среди которых экс-премьер Вано Мерабишвили.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ


Похожие новости


Грузинский президент считает, что в основе его диалога с российским коллегой должна лежать обоюдная выгода Грузинский президент после митингов молодежи призвал к либерализации наркополитики Президент Грузии в знак протеста покинул парламент, недовольный ходом обсуждения его выступления Президент Грузии отмечает, что госаппарат в стране стал менее агрессивным к гражданам Президент Грузии назвал адекватной острожную политику Тбилиси в отношении России Более 60 заключенных помилованы в Грузии к Пасхе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]