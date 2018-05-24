Грузинский президент помиловал 143 заключенных

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании 143 заключенных, сообщил на брифинге председатель действующей при администрации президента комиссии по помилованию Звиад Коридзе.

По его информации, места лишения свободы уже в четверг покинут 84 человека.

Он отметил, что также 59 заключенным сокращены сроки отбывания наказания.

Между тем, З.Коридзе напомнил, что президент ранее объявил мораторий на рассмотрение комиссией по помилованию дел лиц, осужденных за насильственные преступления, в связи с чем среди помилованных заключенных этой категории нет.

Ранее представители правящей партии "Грузинская мечта" в связи с рядом громких фактов повторных преступлений, которые совершили помилованные после освобождения, неоднократно подвергали критике Г.Маргвелашвили, обвиняя его и комиссию по помилованию в предвзятости.

В прошлом месяце в МВД Грузии указали на то, что совершивший жестокое убийство 25-летней женщины в Тбилиси мужчина ранее был помилован президентом.

При этом и оппозиция неоднократно критиковала президента, в частности, из-за того, что он не использует свое право помиловать заключенных в отношении представителей бывших властей, среди которых экс-премьер Вано Мерабишвили.