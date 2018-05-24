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Дальнее зарубежье 24.05.2018 20:10

Трамп отменил саммит с КНДР, поскольку не видел возможности успеха переговоров, заявил Помпео

В администрации США сочли, что у запланированного на 12 июня саммита с Пхеньяном не могло быть удачного исхода, заявил в четверг государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя решение президента США Дональда Трампа об отмене переговоров.

"На данный момент мы не можем полагать, что (переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном - ИФ) могли завершиться успехом", - сказал он, выступая на слушаниях комитета по иностранным делам сената США.

Встреча президента США Д.Трампа с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Сингапуре была запланирована на 12 июня 2018 года. Ранее в четверг Д.Трамп направил лидеру КНДР письмо, в котором сообщил об отказе от участия в саммите.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]