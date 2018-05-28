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Дальнее зарубежье 28.05.2018 17:41

Генсек НАТО заявляет, что в альянсе нет согласия по вопросу "Северного потока-2"

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в понедельник заявил, что страны альянса придерживаются разных точек зрения относительно проекта "Северный поток-2", и что альянс не располагает инструментами для урегулирования вопроса с газопроводом.

"Для НАТО принимать вообще какие-либо решения по "Северному потоку-2" или выражать мнение по этому поводу будет очень сложно, потому что мы не видим консенсуса по данному вопросу внутри альянса", - сказал Й.Столтенберг на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой.

"Во-вторых, у нас нет средств, чтобы сделать что-нибудь с этим энергетическим проектом", - отметил он.

При этом Й.Столтенберг заявил, что НАТО необходимо принимать меры для обеспечения энергетической безопасности, включая диверсификацию поставок энергоносителей и повышение энергоэффективности.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]