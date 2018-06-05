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Финансы 05.06.2018 16:54

Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-апреле увеличился на 0,5%, просроченные кредиты увеличились на 5% - ЦБ

Кредитный портфель банков и небанковских кредитных организаций Азербайджана в январе-апреле 2018 года увеличился на 0,5% - до 11 млрд 815,8 млн манатов на 30 апреля 2018 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).

Объем просроченных кредитов на начало мая 2018 года составляет 1 млрд 708,8 млн манатов (рост за январь-апрель на 5%) или 14,46% всех кредитов.

На 30 апреля 2018 года банками с долей государства выдано кредитов на 1 млрд 768,9 млн манатов (спад на 7,7%) или 15% всех кредитов, частными банками - 9 млрд 653,7 млн манатов (рост на 2,5%) или 81,7% всех кредитов. Остальное приходится на долю небанковских кредитных организаций.

Из общего объема кредитов, выданных на начало мая 2018 года на кредиты в национальной валюте приходится 7 млрд 181,3 млн манатов (рост на 3,3%), в иностранной валюте - 4 млрд 634,5 млн манатов (спад на 3,5%). При этом удельный вес кредитов в инвалюте на конец апреля 2018 года составляет 39,2% (на конец 2017г - 40,8%).

В структуре кредитных вложений банков по состоянию на 30 апреля 2018 года на торговлю и сферу услуг пришлось 1 млрд 991,8 млн манатов (16,9% всех кредитов), энергетический, химический и сектор природных ресурсов - 308,7 млн манатов (2,6%), сельское хозяйство и переработку – 455,9 млн манатов (3,9%), строительство и недвижимость – 515,3 млн манатов (4,4%), промышленность и производственный сектор – 675,2 млн манатов (5,7%), транспорт и связь – 1 млрд 104,8 млн манатов (9,4%), на домохозяйства - 4 млрд 689,4 млн манатов (39,7%), остальное - на другие сектора. При этом портфель банков по кредитованию домохозяйств в январе-апреле 2018 года увеличился на 1,8%. В апреле 2018 года по сравнению с мартом текущего года объем портфель банков по потребительскому кредитованию увеличился на 1,2%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БАНКИ, КРЕДИТЫ, ПОРТФЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]