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Регион 06.06.2018 12:51

"Каспийская пятерка" готовится подписать на саммите в августе конвенцию о правовом статусе Каспия - Карасин

На саммите "каспийской пятерки", который, как ожидается, пройдет в Казахстане в августе, предполагается подписать конвенцию о правовом статусе Каспия, над ней сейчас идет интенсивная работа, сообщил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

"Сейчас ведется интенсивная работа всей каспийской пятерки, создана специальная рабочая группа по подготовке конвенции о правовом статусе Каспия", - сказал Г.Карасин на заседании Госдумы в среду в рамках обсуждения вопроса о ратификации договора между РФ и Туркменистаном о стратегическом партнерстве.

На август этого года планируется проведение - скорее всего, это будет Казахстан - саммита "каспийской пятерки", уточнил он. "И мы вместе с нашими партнерами всерьез готовимся к тому, чтобы эта конвенция была подписана именно на предстоящем в августе саммите", - сообщил замминистра, отвечая на вопросы депутатов.

По словам дипломата, этот документ "разрешит очень многие спорные, неясные вопросы, в том числе, что такое Каспий, как пятерка каспийских государств будет в будущем подходить к освоению его ресурсов, разделению водных пространств и т.д."

"Там очень много вопросов остается", - добавил Г.Карасин.

Ранее сообщалось, что саммит прикаспийских государств пройдет в Астане. Между тем во вторник президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сообщил, что саммит пройдет в городе Актау (административный центр Мангистауской области республики), расположенном на берегу Каспия.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, КАСПИЙ, КОНВЕНЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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