Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу нового посла Российской Федерации в Баку Михаила Бочарникова.
"На встрече М.Бочарников вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.
Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.
М.Бочарников выразил удовлетворение своим назначением и сообщил, что на этом посту приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружеских отношений между двумя странами.
На встрече было выражено удовлетворение развитием между Азербайджаном и Россией отношений на уровне стратегического партнёрства в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечена особая роль, которую в двусторонних отношениях играет межрегиональное сотрудничество.
"В ходе беседы также был проведён обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, правовым статусом Каспийского моря и сотрудничеством в рамках международных организаций", - подчеркивает МИД.
Н.Аббасова
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