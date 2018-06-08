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Внешняя политика 08.06.2018 18:13

Глава МИД Азербайджана и посол РФ в Баку обменялись мнениями по Карабаху и статусу Каспия

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял в пятницу нового посла Российской Федерации в Баку Михаила Бочарникова.

"На встрече М.Бочарников вручил Э.Мамедъярову копии верительных грамот", - отмечается в сообщении МИД Азербайджана.

Министр поздравил посла с назначением и пожелал ему успехов в дипломатической деятельности.

М.Бочарников выразил удовлетворение своим назначением и сообщил, что на этом посту приложит все усилия для дальнейшего развития традиционных дружеских отношений между двумя странами.

На встрече было выражено удовлетворение развитием между Азербайджаном и Россией отношений на уровне стратегического партнёрства в условиях добрососедства, дружбы и взаимопонимания. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Отмечена особая роль, которую в двусторонних отношениях играет межрегиональное сотрудничество.

"В ходе беседы также был проведён обмен мнениями по вопросам, связанным с урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, правовым статусом Каспийского моря и сотрудничеством в рамках международных организаций", - подчеркивает МИД.

Н.Аббасова

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Тэги: МИД, РОССИЯ, ПОСОЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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