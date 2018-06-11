Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Китаем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, финансов, энергетики, культуры, здравоохранения, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, молодежи и спорта, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии", вице-президент SOCAR.

Н.Аббасова