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Бизнес и законодательство 11.06.2018 18:25

Президент Алиев утвердил новый состав МПК с Китаем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован в понедельник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр экономики.

В состав комиссии также войдут замминистры иностранных дел, финансов, энергетики, культуры, здравоохранения, транспорта, связи и высоких технологий, сельского хозяйства, молодежи и спорта, заместитель главы Государственного таможенного комитета, председатель Госагентства по туризму, председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги", президент ЗАО "Азербайджанские авиалинии", вице-президент SOCAR.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КИТАЙ, МПК, СОСТАВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]