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Внешняя политика 11.06.2018 18:37

Алиев поздравил Путина с Днем России, намерен укреплять стратегическое партнерство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа. России принадлежит активная роль на международной арене. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

И.Алиев выразил уверенность, что совместные усилия с В.Путиным "и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства".

Н.Аббасова

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Тэги: АЛИЕВ, ПУТИН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]