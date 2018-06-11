Алиев поздравил Путина с Днем России, намерен укреплять стратегическое партнерство

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил российского коллегу Владимира Путина с государственным праздником – Днем России.

"Дружественная Россия сегодня успешно решает вопросы по совершенствованию государственного управления, устойчивому развитию и модернизации экономики, повышению благосостояния народа. России принадлежит активная роль на международной арене. Вызывает особое удовлетворение высокий уровень азербайджано-российских двусторонних отношений, наглядно отражающий плодотворное сотрудничество и тесное взаимодействие наших стран по самому широкому спектру вопросов", - отмечается в тексте поздравления И.Алиева, опубликованного на сайте азербайджанского лидера.

И.Алиев выразил уверенность, что совместные усилия с В.Путиным "и впредь будут направлены на дальнейшее укрепление стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией в интересах наших народов и стран, традиционно связанных тесными узами дружбы и добрососедства".

Н.Аббасова