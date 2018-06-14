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Регион 14.06.2018 17:09

Премьеры РФ и Армении согласились в необходимости развивать экономические отношения двух стран

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что российско-армянские отношения развиваются "по скоординированному сценарию, уверенно и динамично".

Он отметил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, что "рад взаимному знакомству", и поздравил своего гостя с избранием на пост премьера.

"Армения - наш близкий союзник и мы вместе стремимся к интеграционному объединению, вместе сотрудничаем в ОДКБ и развиваемся по скоординированному сценарию. Мы координируем свое развитие по линии социальной, в экономике и других отраслях", - сказал Д.Медведев.

По его словам, правительства двух стран должны стремиться к дальнейшему развитию отношений.

"Наши отношения развиваются уверенно и динамично. Это, безусловно, связано с нашим сотрудничеством в ЕАЭС. Это связано также с тем, что ваша экономика за последнее время показывает неплохие цифры развития, и наша экономика развивается. Это, безусловно, результат взаимного сотрудничества", - сказал Д.Медведев.

Он напомнил, что в октябре 2017 года находился с визитом в Армении и тогда был подписан целый ряд хороших соглашений. Он считает, что и российское, и армянское правительство "должны приложить все усилия для их осуществления".

В ответном слове Никол Пашинян поздравил главу российского правительства с началом чемпионата мира и пожелал удачи российской команде.

"Можно сказать, что наши отношения развиваются динамично. Наши отношения всегда были особенными, они такими есть и такими же останутся. Я не сомневаюсь в этом и уверен, что в экономическом аспекте наши отношения также будут развиваться", - сказал Н.Пашинян.

Он отметил, что цель Армении - "сделать ЕАЭС более эффективным, для этого Армения будет стремиться эффективнее работать, и тогда наше содружество станет действительно более эффективным".

По словам Н.Пашиняна, эти вопросы он обсудил вчера с президентом РФ Владимиром Путиным. "В целом наши отношения и сейчас развиваются позитивно. Мы считаем, что они развиваются на основе уважения национальных интересов друг друга. И у России, и у Армении есть много общего в национальных интересах", - сказал премьер Армении.

Он считает, что это хорошая база для того, чтобы "настроиться на эффективную и динамичную работу".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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