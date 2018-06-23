Участие Ирана в ядерной сделке зависит от позиции Европы, России и Китая, считают в Тегеране

Вопрос о том, будет ли Тегеран оставаться в ядерной сделке, зависит от мер, предпринятых европейскими странами, Россией и Китаем, заявил в интервью агентству ИРНА заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи.

"Мы ждем, смогут ли оставшиеся стороны сделки, в том числе европейские государства, Россия и Китай, компенсировать выход США из СВПД и обеспечивать выгоды Ирана от ядерной сделки", - сказал он.

"Иран уже объявил свою позицию по этой проблеме. Как заявил иранский президент Хасан Рухани, Тегеран еще не решил, будет ли оставаться в сделке или нет. Наше решение зависит от переговоров с европейскими странами, Россией и Китаем", - отметил А.Аракчи.

"По завершении переговоров будет принято решение, сможет ли приверженность Ирана ядерной сделке обеспечивать интересы страны или нет", - сказал он.

Накануне А.Аракчи не исключил выхода страны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в ближайшие недели. По его словам, ядерное соглашение по иранскому атому в настоящее время находится "в реанимации".

В свою очередь глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предупредил страны Европы об "ужасном будущем" в случае, если ядерное соглашение "пятерки" с Ираном будет отменено.

"Если Евросоюз и другие страны, поддерживающие СВПД, своевременно не продемонстрируют принципиальную позицию в ответ на политику США, они столкнутся с ужасным будущим и беспрецедентно низкой безопасностью в регионе и во всем мире из-за провала ядерной сделки", - сказал А.Салехи на форуме в Осло.

По его мнению, европейские страны должны выступить с критикой решения США выйти из ядерной сделки с Тегераном.

8 мая 208 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном. Д.Трамп неоднократно до этого критиковал сделку администрации его предшественника Барака Обамы с Ираном и называл СВПД "худшей сделкой в истории США".