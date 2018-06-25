Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0269 GBR   2.2545 TRY   0.3654

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   74.73

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 22° 37° Завтра 23° 36° 28 Июн 23° 36° 29 Июн 24° 36°

Дальнее зарубежье 25.06.2018 22:30

Могерини не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций

Ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены, заявила в понедельник на пресс-конференции глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией Минских соглашений... И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала она.

"К сожалению, ничего нового не произошло, прогресса не было сделано", - добавила Ф.Могерини, говоря о выполнении Минских договоренностей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Генсек СЕ Ягланд призвал освободить Сенцова "по гуманитарным основаниям" и выразил готовность подать прошение о его помиловании Постановление о продлении "крымского пакета" санкций ЕС в отношении России вступит в силу в среду ЕС продлил на год санкции против РФ по Крыму и Севастополю Курц заявил о необходимости вывести отношения России и ЕС из тупика Россия заинтересована в процветании Евросоюза, а не в его разобщении - Путин ЕС не имел отношения к инсценировке убийства Бабченко - представитель Могерини

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]