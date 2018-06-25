Могерини не видит предпосылок для отмены антироссийских санкций

Ограничительные меры в отношении России остаются в силе, поскольку ЕС со своей стороны не видит предпосылок для их отмены, заявила в понедельник на пресс-конференции глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

"Мы всегда увязывали санкции с имплементацией Минских соглашений... И мы не видим никаких результатов, поэтому здесь нет никакой тайны, что санкции будут в силе", - сказала она.

"К сожалению, ничего нового не произошло, прогресса не было сделано", - добавила Ф.Могерини, говоря о выполнении Минских договоренностей.