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СНГ 28.06.2018 18:17

Глава МИД Иордании 4 июля в Москве обсудит с Лавровым ситуацию на юге Сирии и палестино-израильское урегулирование - МИД РФ

Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади посетит Москву 4 июля, чтобы обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в южной зоне деэскалации в Сирии и палестино-израильское урегулирование, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 июля намечен рабочий визит в Москву главы МИД Иордании. В ходе переговоров внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования там зоны деэскалации с участием России, США, Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении", - заявила М.Захарова на брифинге в российской столице.

Она добавила, что также будут обсуждаться текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ИОРДАНИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]