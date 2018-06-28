Глава МИД Иордании 4 июля в Москве обсудит с Лавровым ситуацию на юге Сирии и палестино-израильское урегулирование - МИД РФ

Глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади посетит Москву 4 июля, чтобы обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в южной зоне деэскалации в Сирии и палестино-израильское урегулирование, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"4 июля намечен рабочий визит в Москву главы МИД Иордании. В ходе переговоров внешнеполитических ведомств двух стран состоится обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с упором на сирийское урегулирование в контексте функционирования там зоны деэскалации с участием России, США, Иордании, а также состояние дел на палестино-израильском направлении", - заявила М.Захарова на брифинге в российской столице.

Она добавила, что также будут обсуждаться текущие вопросы развития двустороннего сотрудничества.