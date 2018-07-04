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Инфраструктура и тендеры 04.07.2018 11:34

ЕС оценивает возможность обсуждения со странами-производителями автомобилей общих условий торговли

Власти Евросоюза рассматривают возможность проведения переговоров для согласования общих условий торговли с государствами, являющимися крупными производителями автомобилей, стремясь предотвратить перерастание спора с США в полномасштабную торговую войну, пишет газета Financial Times.

Позднее в этом месяце в Вашингтоне пройдет встреча главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа. В ЕК отмечают, что Ж.-К.Юнкер "еще не решил, что будет обсуждать на встрече с Трампом", и "подготовит стратегию переговоров в ближайшие недели".

По данным источников FT, ЕК изучает возможность заключения многостороннего соглашения между крупнейшими мировыми автопроизводителями, включая США, Южную Корею и Японию.

Участники соглашения могли бы согласовать пошлины на определенный круг продукции, полагают в ЕК.

Такое соглашение стало бы разумным ответом на претензии американского президента, считающего, что интересы США в сфере торговли автомобилями ущемляются, а также сократило бы экспортные затраты автопроизводителей из остальных государств-участников соглашения.

В июне Д.Трамп пригрозил ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт всех машин из ЕС, если европейские власти в ближайшее время не ликвидируют барьеры для американского экспорта.

Недовольство Д.Трампа вызывает тот факт, что пошлина на импорт американских автомобилей в ЕС составляет 10%, в том время как пошлина на ввоз европейских машин в США - лишь 2,5%.

В ЕС, однако, отмечают, что Д.Трамп игнорирует тот факт, что США устанавливает более высокие пошлины на импорт ряда других товаров, включая небольшие грузовики.

Руководство ЕС исключило односторонние уступки Вашингтону, пообещав защищать свои экономические интересы в условиях протекционистской политики США.

По оценкам Еврокомиссии, штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до $300 млрд.

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Тэги: ЕВРОПА, США, АВТОПРОИЗВОДИТЕЛИ, СОГЛАШЕНИЕ


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