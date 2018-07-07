Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9872 RUR   0.0269 GBR   2.2471 TRY   0.3691

Цена на нефть

    $/bbl WTI   72.94 Brent   77.39

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 23° 36° Завтра 22° 32° 9 Июл 24° 35° 10 Июл 25° 36°

Дальнее зарубежье 07.07.2018 15:40

Госсекретарь США назвал продуктивными переговоры с КНДР о денуклеаризации

Госсекретарь США Майк Помпео заявил по итогам двухдневной поездки в КНДР, что переговоры с северокорейской стороной о денуклеаризации прошли в положительном ключе.

"Это сложные вопросы, но мы добились успехов почти по всем основным вопросам, по некоторым - очень значительный прогресс, а в отношении других предстоит еще много работы", - приводят западные СМИ слова М.Помпео, сказанные журналистам перед вылетом из Пхеньяна в Токио.

Ожидается, что М.Помпео позднее поделится с главами МИД Японии и Южной Кореи Таро Коно и Кан Гён Хва информацией о ходе переговоров в КНДР.

По итогам сингапурского саммита, который состоялся 12 июня 2018 года, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердили намерение добиться полного отказа Пхеньяна от ядерного оружия. Тогда Д.Трамп заявлял, что угроза ядерного конфликта с КНДР миновала.

Однако в соглашении, подписанном Д.Трампом и Ким Чен Ыном, не было детального плана по атомному разоружению Северной Кореи, и теперь, как отмечают западные СМИ, перед М.Помпео стоит задача добиться от Пхеньяна подробного плана денуклеаризации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, МНЕНИЕ


Похожие новости


В Ереване не исключают встречу президента Армении и госсекретаря США США остаются приверженными принципу "полной, проверяемой и необратимой" денуклеаризации КНДР - Помпео Помпео назвал встречи представителей США и КНДР в Сингапуре накануне саммита двух стран "предметными и детальными" Помпео потребовал от Пекина обнародовать число жертв событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Встреча Трампа и Ким Чен Ына может дать КНДР возможность для экономического процветания и безопасности - госсекретарь США Госсекретарь США в комитете по международным делам Палаты представителей заявил о поддержке вступления Грузии в НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]