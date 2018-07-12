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Дальнее зарубежье 12.07.2018 18:23

Среди членов НАТО есть разногласия, но они не мешают альянсу принимать решения, заявил Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что саммит в Брюсселе сделал альянс более сплоченным, а разногласия не помешали принять решения.

На вопрос журналиста о том, каким образом разногласия между союзниками сказываются на политике НАТО по "сдерживанию России и других соперников", генеральный секретарь альянса ответил: "Тот факт, что среди союзников есть различия во взглядах - не проблема, при условии, что мы можем делать выводы и принимать решения".

"Это именно то, что мы и делаем сейчас", - добавил Й.Столтенберг, выступая на пресс-конференции в Брюсселе.

"Вчера мы столкнулись с разногласиями. Но мы также провели открытый диалог, сделали выводы и приняли решения, и я уверен, что НАТО сейчас сплочена больше, чем до саммита", - отметил генсек.

"Я думаю, что мы все пришли к более глубокому пониманию о стоящих перед нами проблемах, а также о необходимости вкладывать больше (средств в оборону - ИФ)", - также сказал он.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, САММИТ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]