Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9794 RUR   0.0271 GBR   2.2278 TRY   0.3539

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.08 Brent   72.16

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 34° Завтра 26° 35° 20 Июл 25° 34° 21 Июл 24° 32°

Дальнее зарубежье 18.07.2018 15:16

КНДР вряд ли возьмет на себя большие расходы, связанные с денуклеаризацией - посол РФ в Пхеньяне

Процесс денуклеаризации Северной Кореи потребует огромных денег и определенного времени, Пхеньян вряд ли возьмет на себя такие обязательства, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

"Северокорейская денуклеаризация будет стоить огромных денег", - сказал высокопоставленный российский дипломат.

Он напомнил, что в 2008 году в рамках шестистороннего процесса был согласован в качестве одного из первых шагов вывод из строя башни охлаждения ядерного реактора в Йонбене: "Подготовка проекта ее демонтажа и сам подрыв стоили 2,5 млн долларов, которые американцы заплатили из своего кармана".

"Сейчас корейцы за свой счет провели расчёты и уничтожили полигон Пхунгери, и я очень сомневаюсь, что они и дальше все будут делать за свой счёт. Ведь речь идет о десятках ядерных объектов. США наверняка захотят до основания разрушить урановые рудники, предприятия, инфраструктуру, научные лаборатории и пр. Это все стоит больших денег и, конечно, потребует экспертной проверки и времени", - подчеркнул А.Мацегора.

Он отметил, что это "архисложная задача", но сам факт того, что "американцы разговаривают с корейцами на эту тему, что с руководством КНДР на эту тему говорят президент и госсекретарь США, уже само по себе огромное продвижение вперед".

"Вашингтон не угрожает, не стягивает эскадры и эскадрильи к Корейскому полуострову, а ищет переговорный вариант урегулирования - это можно только приветствовать", - подчеркнул А.Мацегора.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ, РАСХОДЫ


Похожие новости


Денуклеаризация КНДР за год невозможна - российский эксперт Саммит США-КНДР отодвинул возможность военного конфликта на Корейском полуострове - Путин Путин подтвердил приглашение Ким Чен Ына с визитом в Россию Путин приветствует начавшиеся контакты лидеров Северной и Южной Корей и высоко оценивает результаты встречи Ким Чен Ына и Трампа Лавров: сам факт встречи лидеров США и КНДР позитивен Ким Чен Ын поздравил президента и народ РФ с Днем России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]