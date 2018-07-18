КНДР вряд ли возьмет на себя большие расходы, связанные с денуклеаризацией - посол РФ в Пхеньяне

Процесс денуклеаризации Северной Кореи потребует огромных денег и определенного времени, Пхеньян вряд ли возьмет на себя такие обязательства, заявил в интервью "Интерфаксу" посол РФ в КНДР Александр Мацегора.
"Северокорейская денуклеаризация будет стоить огромных денег", - сказал высокопоставленный российский дипломат.
Он напомнил, что в 2008 году в рамках шестистороннего процесса был согласован в качестве одного из первых шагов вывод из строя башни охлаждения ядерного реактора в Йонбене: "Подготовка проекта ее демонтажа и сам подрыв стоили 2,5 млн долларов, которые американцы заплатили из своего кармана".
"Сейчас корейцы за свой счет провели расчёты и уничтожили полигон Пхунгери, и я очень сомневаюсь, что они и дальше все будут делать за свой счёт. Ведь речь идет о десятках ядерных объектов. США наверняка захотят до основания разрушить урановые рудники, предприятия, инфраструктуру, научные лаборатории и пр. Это все стоит больших денег и, конечно, потребует экспертной проверки и времени", - подчеркнул А.Мацегора.
Он отметил, что это "архисложная задача", но сам факт того, что "американцы разговаривают с корейцами на эту тему, что с руководством КНДР на эту тему говорят президент и госсекретарь США, уже само по себе огромное продвижение вперед".
"Вашингтон не угрожает, не стягивает эскадры и эскадрильи к Корейскому полуострову, а ищет переговорный вариант урегулирования - это можно только приветствовать", - подчеркнул А.Мацегора.
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