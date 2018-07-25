Минэнерго из-за ОПЕК+ повысило прогноз добычи нефти в РФ в 2018г до 551 млн т, в 2019г - до 555 млн т

Министерство энергетики РФ пересмотрело в сторону увеличения прогноз добычи нефти в России в 2018 году.
"Из-за недавнего решения по сделке ОПЕК+ о постепенном наращивании добычи нефти мы пересмотрели прогноз по добыче нефти по итогам 2018 года и увеличили его примерно на 3,5 млн тонн, до 551 млн тонн", - сообщил журналистам министр энергетики Александр Новак.
"В 2019 году добыча нефти, по нашим прогнозам, достигнет порядка 555 млн тонн", - добавил он.
"Но это предварительные оценки - многое будет зависеть от динамики рынка и необходимости корректировать наши действия", - подчеркнул министр.
В 2017 году в России было добыто 547 млн тонн нефти.
Как сообщалось, в конце июня в Вене страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о росте добычи нефти на 1 млн б/с до выхода на 100%-ное исполнение ранее взятых на себя обязательств по ограничению добычи нефти. А.Новак отмечал, что доля России может составить 200 тыс. б/с в общем увеличении добычи до конца 2018 года.
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