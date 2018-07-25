Банковские вклады населения в Азербайджане в I полугодии увеличились на 6%, в июне - на 3% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 июня 2018 года составляют 8 млрд 19,3 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе-июне 2018 года банковские вклады населения увеличились на 6,3%.

При этом в июне текущего года вклады населения в банках увеличились на 227,4 млн манатов или на 2,9%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 июня срочные вклады составили 5 млрд 692,7 млн манатов (рост в январе-июне на 9,7% - ИФ), до востребования - 2 млрд 326,6 млн манатов (спад на 1,2%).

На конец июня 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 233,9 млн манатов (спад в январе-июне на 1,3%).

В целом, на 30 июня 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 17 млрд 253,2 млн манатов (рост на 2,1%).

А.Азизов