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Финансы 25.07.2018 16:31

Банковские вклады населения в Азербайджане в I полугодии увеличились на 6%, в июне - на 3% - регулятор

Банковские вклады населения в Азербайджане на 30 июня 2018 года составляют 8 млрд 19,3 млн манатов, отмечается в данных Палаты по надзору за финансовыми рынками (MBNP).

По данным палаты на конец 2017 года вклады населения в банках оценивались 7 млрд 542,5 млн манатов. Таким образом, в январе-июне 2018 года банковские вклады населения увеличились на 6,3%.

При этом в июне текущего года вклады населения в банках увеличились на 227,4 млн манатов или на 2,9%.

В структуре банковских вкладов населения на 30 июня срочные вклады составили 5 млрд 692,7 млн манатов (рост в январе-июне на 9,7% - ИФ), до востребования - 2 млрд 326,6 млн манатов (спад на 1,2%).

На конец июня 2018 года депозиты юридических лиц в банках оцениваются 9 млрд 233,9 млн манатов (спад в январе-июне на 1,3%).

В целом, на 30 июня 2018 года суммарный объем вкладов и депозитов в банках Азербайджана составляет 17 млрд 253,2 млн манатов (рост на 2,1%).

А.Азизов

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Тэги: БАНКИ, НАСЕЛЕНИЕ, ВКЛАДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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