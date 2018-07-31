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Регион 31.07.2018 15:34

Глава МИД Ирана едет в Сингапур на мероприятия по линии АСЕАН

Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит на этой неделе Сингапур, где проходят мероприятия по линии АСЕАН и стран-наблюдателей этой региональной организации.

В Сингапуре Дж.Зариф подпишет документы о присоединении Ирана к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, сообщили во вторник иранские СМИ.

Договор был заключен в феврале 1976 года, его цель - "поддержание вечного мира, непреходящих дружбы и сотрудничества между народами государств-участников".

Подписавшие договор страны обязуются в отношениях друг с другом руководствоваться принципами взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности всех государств, невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы или угрозы применения силы.

В рамках мероприятий по линии АСЕАН министры иностранных дел 10 стран-членов организации и государства-наблюдатели, включая Иран, обсудят вопросы многостороннего сотрудничества и региональной безопасности.

Дж.Зариф отправился в азиатское турне во вторник. До Сингапура он посетит Шри-Ланку.

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Тэги: ИРАН, МИД, СИНГАПУР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]