Глава МИД Ирана едет в Сингапур на мероприятия по линии АСЕАН

Глава МИД Ирана Джавад Зариф посетит на этой неделе Сингапур, где проходят мероприятия по линии АСЕАН и стран-наблюдателей этой региональной организации.
В Сингапуре Дж.Зариф подпишет документы о присоединении Ирана к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, сообщили во вторник иранские СМИ.
Договор был заключен в феврале 1976 года, его цель - "поддержание вечного мира, непреходящих дружбы и сотрудничества между народами государств-участников".
Подписавшие договор страны обязуются в отношениях друг с другом руководствоваться принципами взаимного уважения независимости, суверенитета, равенства, территориальной целостности всех государств, невмешательства во внутренние дела, отказа от применения силы или угрозы применения силы.
В рамках мероприятий по линии АСЕАН министры иностранных дел 10 стран-членов организации и государства-наблюдатели, включая Иран, обсудят вопросы многостороннего сотрудничества и региональной безопасности.
Дж.Зариф отправился в азиатское турне во вторник. До Сингапура он посетит Шри-Ланку.
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