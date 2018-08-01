Захарова: глава МИД РФ держит на контроле ситуацию с гибелью предположительно россиян в ЦАР

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проинфомирован о ситуации с гибелью, предположительно, российских граждан в Центральноафриканской республике, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Министр проинформирован. Держит ситуацию на контроле", - сказала М.Захарова в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По ее словам, сотрудники центрального аппарата МИД находятся в контакте и с российскими правоохранительными структурами, и с российскими дипломатами, работающими с правоохранительными органами ЦАР.

Официальный представитель МИД добавила, что "все необходимое содействие родственникам будет оказано".

Между тем, на сайте МИД РФ сообщили, что "посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов".

"Сотрудники нашей дипмиссии находятся сейчас в тесном контакте с местными правоохранительными органами и правительственными структурами на предмет выяснения всех обстоятельств гибели российских граждан и проведения мероприятий по отправке тел на Родину", - говорится в сообщении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

По поступающей из Центральноафриканской Республики информации, 30 июля недалеко от г.Сибю (300 км на север от столицы ЦАР - г.Банги) погибли три человека, имевших при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. В настоящий момент их тела уже доставлены в Банги.