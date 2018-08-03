Госсекретарь США проведет ряд встреч в рамках азиатского турне - госдепартамент

Госсекретарь США Майк Помпео, который с 1 по 5 августа находится в турне по странам Азии, проведет ряд важных встреч и примет участие в работе форума глав МИД стран АСЕАН в Сингапуре, сообщил американский госдепартамент.
В ходе участия в сингапурском форуме М.Помпео "выступит в поддержку видения США свободного и открытого индо-тихоокеанского региона", отмечается в сообщении госдепа, поступившем в "Интерфакс".
Он "на встречах с региональными коллегами обсудит наиболее острые вызовы..., подтвердит преданность США странам АСЕАН, нашим друзьям и союзникам в регионе", - говорится в информации внешнеполитического ведомства.
"Госсекретарь обсудит общие обязательства по окончательной, полной и проверяемой денуклеаризации КНДР, установлению основанного на правилах порядка в Южно-Китайском море, вопросы противодействия терроризму", - отметил госдепартамент.
В ходе поездки в Малайзию, Сингапур и Индонезию М.Помпео проведет встречи с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, премьер-министром Малайзии Махатиром Мохамадом, министрами иностранных дел Китая Ван И, Турции Мевлютом Чавушоглу, ряда стран АСЕАН.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Сингапуре "на полях" министерского заседания АСЕАН не состоится, прорабатываются другие варианты, сообщил ранее "Интерфаксу" источник в российской делегации.
"Встречи в Сингапуре не будет. Графики министров не совпадают. Решено проработать другие возможности для встречи", - сказал источник.
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