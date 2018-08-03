Администрация США формирует особую группу сотрудников в рамках подготовки плана по ближневосточному урегулированию

Администрация президента США Дональда Трампа набирает команду специалистов в связи с подготовкой Вашингтоном масштабного плана для урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванных сотрудников администрации.
Источник в Совете национальной безопасности США заявил АП, что советник американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт "расширяют свою команду и доступные ресурсы по мере, того как они дорабатывают детали (плана - ИФ) и вводят в действие стратегию реализации мирной инициативы".
По данным АП, Совет нацбезопасности США на прошлой неделе начал поиск добровольцев среди различных ведомств. В задачи формируемой команды будут входить презентация данного плана, а также организация последующих переговоров.
АП подчеркивает, что информация о формировании такой команды является первым за последние месяцы свидетельством работы администрации над планом мирного урегулирования.
В Белом доме в свою очередь ранее заявляли, что готовящиеся предложения по мирному процессу будут носить прагматичный характер.
Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта.
В конце июня Дж.Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации американского президента будет обнародован в скором времени.
Однако, уточняет АП, пока неизвестны ни сроки обнародования такого плана, ни его детали.
Агентство напоминает, что ранее палестинская сторона с враждебностью воспринимала какие-либо предложения администрации Д.Трампа, ссылаясь при этом на ее ангажированность в пользу Израиля; причем особенно сильным неприятие стало после решения Д.Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и в мае этого года перевести туда из Тель-Авива американское посольство.
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