Администрация США формирует особую группу сотрудников в рамках подготовки плана по ближневосточному урегулированию

Администрация президента США Дональда Трампа набирает команду специалистов в связи с подготовкой Вашингтоном масштабного плана для урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванных сотрудников администрации.

Источник в Совете национальной безопасности США заявил АП, что советник американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт "расширяют свою команду и доступные ресурсы по мере, того как они дорабатывают детали (плана - ИФ) и вводят в действие стратегию реализации мирной инициативы".

По данным АП, Совет нацбезопасности США на прошлой неделе начал поиск добровольцев среди различных ведомств. В задачи формируемой команды будут входить презентация данного плана, а также организация последующих переговоров.

АП подчеркивает, что информация о формировании такой команды является первым за последние месяцы свидетельством работы администрации над планом мирного урегулирования.

В Белом доме в свою очередь ранее заявляли, что готовящиеся предложения по мирному процессу будут носить прагматичный характер.

Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта.

В конце июня Дж.Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации американского президента будет обнародован в скором времени.

Однако, уточняет АП, пока неизвестны ни сроки обнародования такого плана, ни его детали.

Агентство напоминает, что ранее палестинская сторона с враждебностью воспринимала какие-либо предложения администрации Д.Трампа, ссылаясь при этом на ее ангажированность в пользу Израиля; причем особенно сильным неприятие стало после решения Д.Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и в мае этого года перевести туда из Тель-Авива американское посольство.