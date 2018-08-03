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Дальнее зарубежье 03.08.2018 19:49

Администрация США формирует особую группу сотрудников в рамках подготовки плана по ближневосточному урегулированию

Администрация президента США Дональда Трампа набирает команду специалистов в связи с подготовкой Вашингтоном масштабного плана для урегулирования конфликта между Израилем и палестинцами, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на неназванных сотрудников администрации.

Источник в Совете национальной безопасности США заявил АП, что советник американского президента Джаред Кушнер и спецпосланник президента по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт "расширяют свою команду и доступные ресурсы по мере, того как они дорабатывают детали (плана - ИФ) и вводят в действие стратегию реализации мирной инициативы".

По данным АП, Совет нацбезопасности США на прошлой неделе начал поиск добровольцев среди различных ведомств. В задачи формируемой команды будут входить презентация данного плана, а также организация последующих переговоров.

АП подчеркивает, что информация о формировании такой команды является первым за последние месяцы свидетельством работы администрации над планом мирного урегулирования.

В Белом доме в свою очередь ранее заявляли, что готовящиеся предложения по мирному процессу будут носить прагматичный характер.

Д.Трамп неоднократно обещал подготовить собственный план урегулирования палестино-израильского конфликта.

В конце июня Дж.Кушнер в ходе визита в страны Ближнего Востока заявил, что план администрации американского президента будет обнародован в скором времени.

Однако, уточняет АП, пока неизвестны ни сроки обнародования такого плана, ни его детали.

Агентство напоминает, что ранее палестинская сторона с враждебностью воспринимала какие-либо предложения администрации Д.Трампа, ссылаясь при этом на ее ангажированность в пользу Израиля; причем особенно сильным неприятие стало после решения Д.Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и в мае этого года перевести туда из Тель-Авива американское посольство.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, УРЕГУЛИРОВАНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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