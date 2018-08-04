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Дальнее зарубежье 04.08.2018 19:26

Помпео заявил об оптимизме относительно обещания Ким Чен Ына достичь полной денуклеаризации КНДР

Американский госсекретарь Майкл Помпео настроен оптимистично относительно обещания достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое лидер КНДР Ким Чен Ын дал президенту США Дональду Трампу в ходе сингапурского саммита, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".

"Я должен сказать, судя по моим встречам, произошедшим тут (в Сингапуре - ИФ), мир един в желании увидеть, что это (денуклеаризация - ИФ) будет достигнуто. Мы твердо намерены это сделать. Председатель Ким привержен этому. Я настроен оптимистично относительно того, что мы этого добьемся", - заявил он в ходе пресс-конференции в Сингапуре в ходе мероприятий по линии АСЕАН.

При этом он отметил, что работа над этапами полной и окончательной денуклеаризации КНДР пока что продолжается.

"Процесс достижения денуклеаризации Корейского полуострова - это то, что, как всем нам известно, потребует времени", - добавил М.Помпео.

12 июня в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КНДР, ДЕНУКЛЕРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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