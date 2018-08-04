Помпео заявил об оптимизме относительно обещания Ким Чен Ына достичь полной денуклеаризации КНДР

Американский госсекретарь Майкл Помпео настроен оптимистично относительно обещания достичь полной денуклеаризации Корейского полуострова, которое лидер КНДР Ким Чен Ын дал президенту США Дональду Трампу в ходе сингапурского саммита, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс".
"Я должен сказать, судя по моим встречам, произошедшим тут (в Сингапуре - ИФ), мир един в желании увидеть, что это (денуклеаризация - ИФ) будет достигнуто. Мы твердо намерены это сделать. Председатель Ким привержен этому. Я настроен оптимистично относительно того, что мы этого добьемся", - заявил он в ходе пресс-конференции в Сингапуре в ходе мероприятий по линии АСЕАН.
При этом он отметил, что работа над этапами полной и окончательной денуклеаризации КНДР пока что продолжается.
"Процесс достижения денуклеаризации Корейского полуострова - это то, что, как всем нам известно, потребует времени", - добавил М.Помпео.
12 июня в Сингапуре состоялась встреча Д.Трампа и Ким Чен Ына. Основной темой переговоров лидеров США и КНДР стал вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
Министр обороны Азербайджана открыл новую воинскую часть ВВС в прифронтовой зоне
Алиев выразил соболезнование Путину в связи с многочисленными жертвами в результате крушения вертолета Ми-8
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
За вывоз из Азербайджана топлива в автомобилях сверх вместимости топливного бака будет взиматься пошлина в размере $0,6 за 1 литр
Иран увеличил экспорт нефти на 8,8% за четыре месяца
Болгария расширила мощности для транзита российского газа в Турцию
Скончался известный азербайджанский рэпер Анар Нагылбаз
Гражданин Ирана пытался вывезти из Азербайджана в ОАЭ незадекларированные 100 тыс. манатов
В Азербайджане арестован главбух автомастерской, по халатности которого погибли 4 человека при взрыве топливного бака грузовика
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
100 детей стали бенефициарами совместного проекта Bakcell и PwC Azerbaijan
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений