Эскалация напряженности на границе сектора Газа увеличивает риск масштабной конфронтации - МИД РФ

Напряженность вокруг сектора Газа может привести к масштабной силовой конфронтации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве выражают серьезную обеспокоенность этой опасной эскалацией. На фоне сохраняющейся с мая напряженности на границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора", - сказал М.Захарова на брифинге в Москве.

Она отметила, что это грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, а также "резким обрушением гуманитарной ситуации".

"Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, принять меры, для того чтобы надежно исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями", - сказала М.Захарова.