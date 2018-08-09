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Дальнее зарубежье 09.08.2018 19:31

Эскалация напряженности на границе сектора Газа увеличивает риск масштабной конфронтации - МИД РФ

Напряженность вокруг сектора Газа может привести к масштабной силовой конфронтации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В Москве выражают серьезную обеспокоенность этой опасной эскалацией. На фоне сохраняющейся с мая напряженности на границе Израиля с Газой значительно увеличиваются риски масштабной силовой конфронтации вокруг сектора", - сказал М.Захарова на брифинге в Москве.

Она отметила, что это грозит новыми жертвами среди гражданского населения с обеих сторон, а также "резким обрушением гуманитарной ситуации".

"Вновь призываем палестинцев и израильтян проявить сдержанность, принять меры, для того чтобы надежно исключить рецидивы насилия с непредсказуемыми последствиями", - сказала М.Захарова.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, ГАЗА, ЭСКАЛАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]