Россия допускает уход от долларовой оплаты при поставках нефти - Силуанов

РФ в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, включая национальную, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключено (уход от долларовой оплаты нефти - прим. ИФ), несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", - сказал он в интервью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Министр также отметил, что политика США в части введения санкций в отношении России уже приводит к тому, что РФ все больше использует расчеты в других валютах, в частности, в национальной валюте, в евро, в китайских юанях, так как сделки в них более безопасны, чем в долларах.