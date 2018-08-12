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ТЭК 12.08.2018 17:29

Россия допускает уход от долларовой оплаты при поставках нефти - Силуанов

РФ в случае необходимости может уйти от расчетов в долларах за поставки нефти, использовать другие валюты, включая национальную, считает первый вице-премьер - министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Не исключено (уход от долларовой оплаты нефти - прим. ИФ), несмотря на то, что нефть, как правило, торгуется и расчеты контрактные осуществляются исходя из долларовой оценки, мы можем фиксировать долларовый эквивалент, но получать за поставки нефти евро, другие свободно конвертируемые валюты, да и в конце концов, национальную валюту. Не исключено, что до этого может дойти", - сказал он в интервью в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Министр также отметил, что политика США в части введения санкций в отношении России уже приводит к тому, что РФ все больше использует расчеты в других валютах, в частности, в национальной валюте, в евро, в китайских юанях, так как сделки в них более безопасны, чем в долларах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОЛЛАРЫ, РАСЧЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]