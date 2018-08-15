В Москве встревожены атаками талибов в провинции Газни на севере Афганистана - МИД РФ

В Москве обеспокоены ситуацией в афганской провинции Газни, где движение "Талибан" подвергло атакам одноименный город, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы с тревогой следим за ситуацией в провинции Газни, где движению талибов удалось занять и в течение нескольких дней удерживать значительную часть одноименного административного центра", - сказала она на брифинге в среду.

М.Захарова напомнила, что в ходе столкновений погибло большое количество мирных жителей, а значительная часть города была разрушена.

"Афганские власти сообщили об отступлении талибов из города, однако движение талибов продолжает удерживать соседние с Газни уезды", - продолжила она.

По словам дипломата, в Москве фиксируют рост напряженности в афганских северных провинциях, в том числе в связи с атаками талибов на афганскую военную базу в минувшее воскресенье.