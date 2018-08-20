Иран не намерен пересматривать соглашение по атому и не видит смысла во встрече своего президента с Трампом - глава МИД

Тегеран не собирается под давлением и угрозой санкций со стороны США пересматривать Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранскому атому, заявил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Мы не хотим пересматривать это соглашение по атому. Мы хотим, чтобы Соединенные Штаты выполняли это соглашение по атому", - сказал дипломат в интервью телеканалу CNN.

Президент США Дональд Трамп в мае текущего года объявил о выходе из соглашения, намерен восстановить существовавшие до подписания соглашения санкции против Ирана и третьих стран, которые будут поддерживать деловые связи с иранскими партнерами.

В связи с этим Дж.Зариф добавил: "Сегодня ближайшие союзники США выступают против этих санкций. Соединенные Штаты в основном выкручивают руки - это попытка оказания давления. Мне бы не хотелось использовать термин "издевательство"... но это именно то, что происходит".

В условиях проводимой США политики, считает глава иранского МИД, нет смысла в предложенной Д.Трампом встрече президентов двух стран.

В ответ на вопрос ведущего, есть ли у Ирана надежда на то, что такая встреча могла бы принести пользу, Дж.Зариф сказал: "Нет, и это после того, как большой прогресс, достигнутый ранее, был перечеркнут. Соглашение стало для нас лакмусовой бумажкой того, можем ли мы доверять Соединенным Штатам, или нет".

Дж.Зариф отметил, что "от президента Трампа зависит, сможет ли он заставить нас поверить в то, что мы можем ему доверять".

"Мы можем потратить время на переговоры с ним, подписать другое соглашение... Но сколько оно будет жить? До конца срока его администрации? До того, как он уйдет с поста, на котором поставит под соглашением свою подпись?", - задал вопрос иранский министр.