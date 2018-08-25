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Дальнее зарубежье 25.08.2018 17:53

США перенаправят $200 млн, которые планировалось выделить на помощь палестинцам, на другие проекты в мире - СМИ

Президент США Дональд Трамп направил в сенат распоряжение об отзыве $200 млн, которые планировалось выделить на реализацию программ на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.

"По распоряжению президента мы перенаправим более $200 млн, которые первоначально предназначались для Западного берега и сектора Газа на важные проекты в других частях мира", - цитирует Си-Эн-Эн слова неназванного представителя государственного департамента США.

Телеканал отмечает, что решение о перенаправлении средств было принято накануне после того, как была проведена оценка расходования американской финансовой помощи палестинским территориям. Власти США выясняли, расходуются ли эти средства с соблюдением национальных интересов США, и несут ли они выгоду американскому налогоплательщику.

Представители палестинских властей подвергли критике принятое решение. "Американская администрация прибегает к дешевому шантажу. Палестинский народ и руководство нельзя запугать и вынудить прекратить сопротивление. Права палестинского народа не продаются", - приводит Си-Эн-Эн выдержки из заявления Фронта освобождения Палестины.

"Нет ничего славного в постоянном притеснении народа, находящегося под оккупацией. Американская администрация уже продемонстрировала духовную подлость, вступив в сговор с Израилем, теперь она прибегает к экономической подлости, карая жертв оккупации", - отмечается в документе.

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Тэги: США, БЛИЖВОСТОК, ПОМОЩЬ, ПЕРЕНАПРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]