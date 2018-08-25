США перенаправят $200 млн, которые планировалось выделить на помощь палестинцам, на другие проекты в мире - СМИ

Президент США Дональд Трамп направил в сенат распоряжение об отзыве $200 млн, которые планировалось выделить на реализацию программ на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщает в субботу американский телеканал Си-Эн-Эн.
"По распоряжению президента мы перенаправим более $200 млн, которые первоначально предназначались для Западного берега и сектора Газа на важные проекты в других частях мира", - цитирует Си-Эн-Эн слова неназванного представителя государственного департамента США.
Телеканал отмечает, что решение о перенаправлении средств было принято накануне после того, как была проведена оценка расходования американской финансовой помощи палестинским территориям. Власти США выясняли, расходуются ли эти средства с соблюдением национальных интересов США, и несут ли они выгоду американскому налогоплательщику.
Представители палестинских властей подвергли критике принятое решение. "Американская администрация прибегает к дешевому шантажу. Палестинский народ и руководство нельзя запугать и вынудить прекратить сопротивление. Права палестинского народа не продаются", - приводит Си-Эн-Эн выдержки из заявления Фронта освобождения Палестины.
"Нет ничего славного в постоянном притеснении народа, находящегося под оккупацией. Американская администрация уже продемонстрировала духовную подлость, вступив в сговор с Израилем, теперь она прибегает к экономической подлости, карая жертв оккупации", - отмечается в документе.
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