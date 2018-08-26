Пустое опрокинутое северокорейское судно обнаружено в Японском море

Авиация МЧС РФ обнаружила в Японском море северокорейское судно без экипажа.
"Вертолетом обнаружено северокорейское судно, координаты были переданы в морской спасательно-координационный центр. К нему подошло спасательное судно "Ирбис", людей на судне не обнаружено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Приморскому краю.
В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что была обнаружена опрокинутая деревянная шхуна длиной около 15 метров.
"Судно идентифицировать невозможно", - сказал представитель СКЦ, добавив, что неизвестно, та ли эта шхуна, экипаж которой запросил помощь в субботу.
Как сообщалось, в субботу северокорейское рыболовное судно потерпело бедствие в Японском море. Из шести находившихся на борту людей спасены двое, их эвакуировал проходившее мимо судно. Позднее спасатели с воздуха обнаружили обломки, которые, предположительно, могут относиться к этому судну.
Поиски четверых мужчин продолжаются. В районе происшествия работает спасательное судно "Ирбис", в воскресенье район поисков обследует вертолет Ми-8 со спасателями на борту.
У побережья Приморья, по данным властей региона, от шторма в конце нынешней недели укрывались порядка 240 рыбацких шхун из КНДР и Китая. Иностранные суда пережидали бурю в бухтах Находки, Тернейского и Ольгинского районов.
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