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СНГ 26.08.2018 12:56

Пустое опрокинутое северокорейское судно обнаружено в Японском море

Авиация МЧС РФ обнаружила в Японском море северокорейское судно без экипажа.

"Вертолетом обнаружено северокорейское судно, координаты были переданы в морской спасательно-координационный центр. К нему подошло спасательное судно "Ирбис", людей на судне не обнаружено", - сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Приморскому краю.

В морском спасательно-координационном центре "Владивосток" агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сообщили, что была обнаружена опрокинутая деревянная шхуна длиной около 15 метров.

"Судно идентифицировать невозможно", - сказал представитель СКЦ, добавив, что неизвестно, та ли эта шхуна, экипаж которой запросил помощь в субботу.

Как сообщалось, в субботу северокорейское рыболовное судно потерпело бедствие в Японском море. Из шести находившихся на борту людей спасены двое, их эвакуировал проходившее мимо судно. Позднее спасатели с воздуха обнаружили обломки, которые, предположительно, могут относиться к этому судну.

Поиски четверых мужчин продолжаются. В районе происшествия работает спасательное судно "Ирбис", в воскресенье район поисков обследует вертолет Ми-8 со спасателями на борту.

У побережья Приморья, по данным властей региона, от шторма в конце нынешней недели укрывались порядка 240 рыбацких шхун из КНДР и Китая. Иностранные суда пережидали бурю в бухтах Находки, Тернейского и Ольгинского районов.

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Тэги: РОССИЯ, КНДР, СУДНО, ОБНАРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]