Встреча Алиева и Путина придаст новый импульс всестороннему развитию азербайджано-российских отношений – завсектором Администрации президента Азербайджана

Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин на предстоящих переговорах будут обсуждать вопросы расширения двустороннего сотрудничества, считает завсектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов.

Встреча президентов России и Азербайджана пройдет 1 сентября в Сочи.

"В рамках встречи президенты двух стран будут обсуждать вопросы расширения сотрудничества. У нас нет никаких проблем, абсолютно», - сказал Ф.Ахундов в интервью в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По его словам, президенты двух стран всегда ставят амбициозные задачи, одна из них довести взаимный товарооборот до $10 млрд. "Сейчас он составляет около $3 млрд», - подчеркнул завсектором.

Ф.Ахундов отметил, что Россия является партнером №1 для Азербайджана по экспорту ненефтяной продукции.

По его словам, Азербайджан и Россия активно осуществляют взаимные инвестиции. "Россия вложила $4 млрд (в Азербайджан - ИФ), мы вложили $1 млрд в российскую экономику", - отметил он.

На сегодняшний день, отметил Ф.Ахундов, Азербайджан и Россия подписали более 200 серьезных документов, еще 50 находятся на стадии разработки.

Коснувшись встреч высокого уровня, завсектором отметил, что президенты РФ и Азербайджана совершили 11 взаимных визитов за последние пять лет. «За последние пять лет В.Путин посещал Азербайджан три раза, И.Алиев посетил Россию 8 раз. Плюс президенты проводят встречи в рамках других мероприятий. У нас отношения (с Россией - ИФ) дружеские, не конъектурные», - подчеркнул он.

Ф.Ахундов считает, что президенты Азербайджана и России, безусловно, будут обсуждать урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. "Мы всегда говорим, что от встреч (по Нагорному Карабаху ИФ) не убегаем",- подчеркнул он.

По его словам, у России имеется больше всего возможностей для содействия урегулированию конфликта. "Думаю, что больше всего возможностей (способствовать урегулированию конфликта – ИФ) у России. Все-таки у нас общая история. Россия, как и все члены Совета безопасности ООН, голосовала (за 4 резолюции - ИФ), с требованием освободить оккупированные территории Азербайджана. Мы говорим армянской стороне - освободите территории и выполните резолюции Совбеза ООН", - отметил завсектором.

Ф.Исазаде