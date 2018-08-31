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Регион 31.08.2018 15:33

Маргвелашвили отказался участвовать в выборах президента Грузии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили не примет участия в предстоящих в октябре выборах главы государства.

"Я не намерен участвовать в предстоящих президентских выборах и в другой форме продолжу служить нашей родине", - заявил Г.Маргвелашвили в пятницу на встрече со студентами.

Он отметил, что предстоящие выборы очень важны для Грузии. "Думаю, что новый президент должен объединять, а не расчленять народ", - сказал Г.Маргвелашвили.

При этом он заявил, что в течение своего пятилетнего президентского срока он подвергался попыткам "пошатнуть" его деятельность со стороны правящей политической элиты, но у него была "особая поддержка со стороны народа".

Ранее Г.Маргвелашвили в своих публичных выступлениях не исключал участия в качестве кандидата в президентских выборах.

Президентский пост Г.Маргвелашвили занял в 2013 году, победив на выборах в качестве кандидата от правящей партии "Грузинская мечта". После вступления в должность у него возникли напряженные отношения с тогдашним премьер-министром, миллиардером Бидзиной Иванишвили. В дальнейшем отношения главы государства с правительством и парламентским большинством не наладились.

Президент Г.Маргвелашвили не раз публично подчеркивал, что является не президентом правящей партии, а президентом всей Грузии, в том числе и оппозиции.

По данным ЦИК Грузии, желание участвовать в предстоящих президентских выборах, которые состоятся 28 октября, уже выразили желание 36 кандидатов от политических партий и инициативных групп граждан.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ОТКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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